Как военным начисляется льготный стаж

Начисление льготного стажа военным происходит, если лицо до начала службы работало по профессии, которая, согласно законодательству Украины, относится к опасным специальностям.

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Например, шахтеру продолжат начислять льготный стаж, если во время периода трудовой деятельности он должен пройти службу.

Заметьте! Период военной службы не должен превышать имеющийся льготный стаж.

Какой стаж нужно иметь для выхода на пенсию

Если гражданин достиг 60 лет, он должен иметь такое количество стажа:

в 2023 году лицо должно накопить минимум 30 лет стажа;

в 2024 году – 31 год;

в 2025 году – 32 года;

в 2026 году – 33 года;

в 2027 году – 34 года;

в 2028 году – 35 лет.

В 63 года для выхода на заслуженный отдых лицо должно получить такое количество стажа:

в 2023 году необходимо иметь от 20 до 30 лет стажа;

в 2024 году – от 21 до 31 года;

в 2025 году – от 22 до 32 лет;

в 2026 году – от 23 до 33 лет;

в 2027 году – от 24 до 34 лет;

в 2028 году – от 25 до 35 лет.

Если человек хочет выйти на пенсию в 65 лет, ему нужно иметь минимум 15 лет стажа.