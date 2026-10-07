Росія знайшла спосіб пом’якшити паливну кризу після ударів по НПЗ

Успішні атаки українських безпілотників спровокували масштабну паливну кризу в Росії, але на допомогу агресору прийшла Південна Корея. Імпорт понад 176 тисяч тонн нафтопродуктів дозволив послабити дефіцит.

Які наслідки постачань з Південної Кореї

Про такі обсяги тіньової підтримки і її наслідки заявив уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк, пише Reuters.

Він зазначив, що поставки з Південної Кореї склали аж 31% усього російського імпорту пального у серпні. Аналіз портових записів та даних про рух суден, який провела The Guardian , підтвердив ці дані.

Власюк наголосив, що час поставок не був випадковим.

Ці поставки розпочалися саме тоді, коли українські удари по російських нафтопереробних заводах скорочували обсяги переробки та створювали дефіцит пального всередині Росії,

– зауважив посадовець.

За його словами, імпорт із Південної Кореї фактично дозволив Росії частково компенсувати втрату власних потужностей із переробки нафти.

Чому це рішення суперечить політиці Сеула

Уповноважений президента додав, що пальне для Росії завантажували в південнокорейських портах на танкери, частина з яких перебуває під жорсткими санкціями Великої Британії та ЄС. А це різко контрастує з попередніми заявами Сеула.

Це різко контрастує із санкційною політикою, яку Південна Корея проводила після початку повномасштабного вторгнення,

– підкреслив український посадовець.

У відповідь на розслідування Міністерство закордонних справ Південної Кореї спробувало виправдатися.

Там заявили, що нібито "активно беруть участь у глобальних зусиллях для припинення війни" та суворо дотримуються експортного контролю щодо Росії, а уряд розширив його на низку нестратегічних товарів, які мають високий ризик використання у військових цілях.

Нагадаємо, Росія наполегливо намагається компенсувати дефіцит пального не лише власним імпортом, а й поставками з третіх країн, зокрема, з Індії, Марокко, Туреччини та Єгипту. Перше місце за обсягами постачань займає Індія, а от Південна Корея вийшла на друге місце.