Скільки пального відправила Південня Корея

Аналіз портових записів і даних про рух суден показав, що у липні та серпні до російських портів Далекого Сходу доставили понад 176 тисяч тонн пального з Південної Кореї, пише The Guardian.

Загалом пальне завантажували в кількох південнокорейських портах на семи суднах, які здійснили 14 рейсів до Росії, переважно з дизелем.

При цьому частину цих вантажів перевозили танкери, які вже перебувають під жорсткими санкціями Заходу. Щоб приховати походження вантажу, один із танкерів навіть отримував дизель прямо у морі під час перевалки з судна на судно, уникаючи заходити в термінал.

Аналітик Центру досліджень енергетики та чистого повітря (CREA) Ісаак Леві назвав ситуацію проблемою, яка підриває санкційний режим.

Шокує, що підсанкційні ЄС танкери завантажували паливо в портах Південної Кореї та перевозили його до Росії,

– заявив він.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

За його словами, такі поставки суперечать публічній підтримці Сеулом України.

Які судна порушують міжнародні санкції

Три з семи суден, залучених для постачань пального до Росії, перебувають у "чорних списках":

Танкер Layla

Він здійснив найбільший обсяг перевезень. Судно двічі вирушало із порту Ульсан до Владивостока, перевізши 57 тисяч тонн дизеля. При цьому екіпаж вдавався до маніпуляцій і під час другого рейсу пунктом призначення вказував японську Ніїґату, але судно все одно йшло до Росії.

Танкер Astoria

Використав аналогічну тактику. Завантаживши майже 11 тисяч тонн пального, він вказав курс на Японію, проте розвантажився у Владивостоці.

Танкер Chongchon

Взагалі не заходив у порт. На початку серпня він отримав близько 26 тисяч тонн пального від непідсанкційного танкера Celeste I на рейді біля південнокорейського порту Йосу. Після цього судно вирушило до Владивостока, вказавши Сінгапур як пункт призначення.

Зауважте! Через гострий дефіцит лише у серпні Росія імпортувала морем 368 тисяч тонн нафтопродуктів, що є абсолютним рекордом від початку повномасштабного вторгнення. З цього обсягу майже третина (31%) припала саме на Південну Корею, яка поступилася за обсягами постачань лише Індії.

Нагадаємо, збільшення "тіньових" поставок відбувається на тлі глибокої кризи російської нафтопереробної галузі, викликаної ударами українських дронів по НПЗ.. За даними Міжнародного енергетичного агентства, влітку обсяги переробки нафти в Росії обвалилися до найнижчого рівня за понад 20 років, а виробництво дизеля скоротилося майже на третину.