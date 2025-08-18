Збільшені соцвиплати та відбудова: стало відомо про плани Уряду
- Уряд України планує збільшити соцвиплати, зокрема для родин при народженні дитини та компенсації за зруйноване житло, а також надавати сертифікати на купівлю житла для ветеранів з інвалідністю.
- Плани включають витрачання 50% бюджетних коштів на озброєння, створення Фонду Відновлення України та економічні ініціативи, такі як новий Митний кодекс та залучення макрофінансової допомоги.
Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко презентувала план дій нового Уряду. Серед основних тем – оборона, соцвиплати, відбудова.
Який план дій нового Уряду?
До стратегічних ініціатив Уряду належать оборона і безпека, євроінтеграція, добробут, ветеранська політика, реформи тощо, повідомляє 24 Канал з посиланням на презентацію програми дій уряду.
Дивіться також Закрити потреби фронту і допомогти родинам загиблих: Уряд ухвалив рішення щодо військових
Серед оновлень, які вже плануються:
- Соцвиплати
У сфері добробуту Свириденко анонсувала перегляд соцвиплат. Так, 180 000 родин отримають підвищену допомогу при народженні дитини, а близько 470 000 сімей – компенсацію за зруйноване житло.
Понад 1 580 ветеранів та ветеранок з інвалідністю отримають сертифікати на купівлю житла.
- Оборона
У планах уряду – витрачати не менше 50% коштів на озброєння. До середини 2026 року урядовці хочуть досягти результатів у проєктах зі спільного виробництва озброєння з Rheinmetall, BAE Systems, Thales, KNDS, Kongsberg D&A тощо.
Також серед пріоритетів – єдина політика будівництва фортифікацій і захисних споруд, радіоелектронної боротьби і захисту неба, трансформація сил оборони.
- Відбудова
25 мільярдів гривень у 2025 році та 50 мільярдів гривень у 2026 хочуть спрямувати на ключові потреби прифронтових громад. Також працюватиме спеціальний економічний режим у прифронтових регіонах: умови для бізнесу та працевлаштування.
Окрім цього – створення Фонду Відновлення та комплексного Плану Відновлення України.
- Економіка
На наступні два роки Уряд шукає 37 мільярдів доларів макрофінансової допомоги. У планах – отримати 12 мільярдів гривень надходжень від приватизації у 2025-2026 роках та активувати новий Митний кодекс.
Також планується аудит витрат та нову Стратегію держборгу на 2026-2028 роки.