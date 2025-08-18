Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко презентувала план дій нового Уряду. Серед основних тем – оборона, соцвиплати, відбудова.

Який план дій нового Уряду?

До стратегічних ініціатив Уряду належать оборона і безпека, євроінтеграція, добробут, ветеранська політика, реформи тощо, повідомляє 24 Канал з посиланням на презентацію програми дій уряду.

Серед оновлень, які вже плануються:

Соцвиплати

У сфері добробуту Свириденко анонсувала перегляд соцвиплат. Так, 180 000 родин отримають підвищену допомогу при народженні дитини, а близько 470 000 сімей – компенсацію за зруйноване житло.

Понад 1 580 ветеранів та ветеранок з інвалідністю отримають сертифікати на купівлю житла.

Оборона

У планах уряду – витрачати не менше 50% коштів на озброєння. До середини 2026 року урядовці хочуть досягти результатів у проєктах зі спільного виробництва озброєння з Rheinmetall, BAE Systems, Thales, KNDS, Kongsberg D&A тощо.

Також серед пріоритетів – єдина політика будівництва фортифікацій і захисних споруд, радіоелектронної боротьби і захисту неба, трансформація сил оборони.

Відбудова

25 мільярдів гривень у 2025 році та 50 мільярдів гривень у 2026 хочуть спрямувати на ключові потреби прифронтових громад. Також працюватиме спеціальний економічний режим у прифронтових регіонах: умови для бізнесу та працевлаштування.

Окрім цього – створення Фонду Відновлення та комплексного Плану Відновлення України.

Економіка

На наступні два роки Уряд шукає 37 мільярдів доларів макрофінансової допомоги. У планах – отримати 12 мільярдів гривень надходжень від приватизації у 2025-2026 роках та активувати новий Митний кодекс.

Також планується аудит витрат та нову Стратегію держборгу на 2026-2028 роки.