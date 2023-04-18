В НБУ розповіли, коли скасують фіксований курс долара: це вимога МВФ
Зрештою Національний Банк України планує скасувати фіксований курс та перейти до гнучкого курсоутворення. Проте це стане можливим тільки після настання декількох передумов.
Розробка стратегії, що визначатиме послідовність кроків Нацбанку з лібералізації валютних обмежень, повернення до більш гнучкого курсового режиму та з рештою до інфляційного таргетування є складовою меморандуму з МВФ.
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Як повідомив в інтерв'ю 24 Каналу заступник голови Національного банку України Юрій Гелетій, цю стратегію мають напрацювати до кінця червня. В її основу буде закладено ті ж принципи, які себе добре зарекомендували під час проведення валютної лібералізації в мирний час.
Якщо деталізувати, то пом’якшення, скасування валютних обмежень чи зміна режимів відбуватиметься поступово, без прив’язки до певних дат. Прив’язка буде до макроекономічних і фінансових передумов. Кожен крок в межах валютної лібералізації здійснюватиметься за умови наявності належних макроекономічних передумов і на підставі аналізу потенційних наслідків.
Отже, ми маємо часову рамку для виконання структурного маяка – для розробки стратегії. Але конкретного дедлайну для виконання передбачених нею кроків не маємо. Наша стратегія базуватиметься на передумовах, які дозволять нам повернутися до ринкових засад без потрясінь для макрофінансової стабільності,
– повідомив Юрій Гелетій.
Які є передумови для повернення до гнучкого курсу
- Першою передумовою є зменшення чутливості валютного ринку до ситуативних чинників. І на це, власне, спрямовані наші зусилля зі збільшення строковості коштів в банківській системі. Тож об’єктивно великий обсяг роботи ще попереду й на це знадобиться час, оскільки залишки коштів клієнтів саме на поточних рахунках все ще залишаються безпрецедентно значними.
- Друга передумова – це покращення балансу на валютному ринку. Йдеться про співвідношення між попитом і пропозицією. Також важливим чинником є достатній запас міжнародних резервів для збереження керованості курсової динаміки.
- Третя передумова – це пом’якшення низки валютних обмежень, зокрема, для мінімізації множинності валютних курсів, розширення допуску на валютний ринок учасників для здійснення бізнес-діяльності.
- П’ята передумова – це ефективність, дієвість облікової ставки як основного монетарного інструменту.
Тож передумови все ще формуються, а тому повернення до більшої гнучкості курсу не є питанням найближчої перспективи. Водночас якщо конфігурація цих передумов складеться, безумовно, ми будемо активно рухатися в цьому напрямку,
– каже заступник голови НБУ.
Нагадаємо, наприкінці березня готівковий курс суттєво просів й практично зрівнявся з офіційним у 36,6 гривні. Однією із причин цього є початок посівної кампанії українськими аграріями.