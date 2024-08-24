Чи скасували в Україні плату за доставку газу

24 серпня 2024, 14:00
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Автор: Катерина Добровольська

Українці сплачують не лише за спожитий газ, а й за його транспортування, що відображається у двох окремих рахунках. Однак, деякі громадяни можуть уникнути цих витрат.

Хто може не платити за доставку газу

В Україні майже всі споживачі газу зобов'язані оплачувати його доставку: нині тариф варіюється від 0,38 до 2,39 гривні за кубічний метр. Проте, споживачі, які не використовували газ через часткове чи повне відключення протягом минулого року – можуть бути звільнені від оплати за його транспортування.

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Завдяки відключенням газу споживачі могли використовувати мінімум газу або взагалі обходитися без нього. У майбутньому вартість транспортування газу буде розраховуватися виключно за фактично спожитий газ та не опломбоване обладнання.

Що зробити, аби не платити за доставку газу

Щоб уникнути отримання платіжок за доставку, громадянам слід розірвати договір з регулятором. Це призведе до повного відключення споживача від загальної мережі.