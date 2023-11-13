Новий платіж за газ: за що тепер мають платити споживачі

Українці платять не тільки за споживання газу, а і за його доставку. Додатково споживачі мають забезпечити обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж.

Як здійснюється обслуговування внутрішньобудинкових газмереж

Компанія, що займається обслуговування газових мереж має отримати спеціальну сертифікацію для проведення відповідних робіт. Домогосподарство самостійно визначається з тим, яка саме організація буде обслуговувати їхній будинок.

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Переважно обслуговуванням займаються компанії, які є місцевими облгазами. Однак, можливі і інші варіанти.

Згідно із законодавством, у разі незабезпечення техобслуговування та поточного ремонту внутрішньобудинкових газових мереж у будинку розподіл природного газу можуть припинити.

– попереджають представники консультаційного центру

Які пункти враховують спеціалісти, при огляді:

чи є вільним доступ до газових мереж;

наявність ущільнення у міжтрубному просторі;

міцність кріплення;

оновленість фарбування (догляд за трубами має здійснювати постійно);

присутність футлярів у місцях прокладання в конструкціях будинку (йдеться як про зовнішні, так і про внутрішні).

Також перед початком опалювального сезону і, після нього, здійснюється перевірка герметичності газової системи у багатоквартирних будинках. Це необхідно, оскільки витік газу може спричинити аварійну ситуацію. Важливо, аби під час щорічної масштабної перевірки, спеціаліст очищав газопровід від залишків мастила та корозії.