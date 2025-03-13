Як змінились пільги на комуналку для УБД у 2025 році

Українці, які отримали статус учасника бойових дій, мають право на певні пільги. Зокрема, на комунальні послуги.

Які пільги на комуналку діють для УБД зараз

Знижка залежить від конкретної послуги та особливих обставин, повідомляє 24 Канал з посиланням на закон України.

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Зараз УБД мають таку знижку:

75% знижка надається на квартирну плату (оплату житла);

75% – на комунальні послуги;

75% – на вартість палива, надається будинкам, де немає централізованого опалення.

Якщо учасники бойових дій набули інвалідність, вони мають право на 100% знижки на комуналку.

Площа житла, на яку надається знижка, при розрахунках плати за опалення становить 21 метр квадратний опалювальної площі на кожну особу, яка постійно проживає у житловому приміщенні (будинку) і має право на знижку плати, та додатково 10,5 метра квадратних на сім'ю,

– йдеться у законі.

Зверніть увагу! Аби отримати таку знижку, учаснику бойових дій або його родичу (який має право на таку пільгу) потрібно звернутись у відповідальні органи. Зокрема, в ПФУ.