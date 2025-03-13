Які пільги на комуналку діють для УБД зараз

Знижка залежить від конкретної послуги та особливих обставин, повідомляє 24 Канал з посиланням на закон України.

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Зараз УБД мають таку знижку:

75% знижка надається на квартирну плату (оплату житла);

75% – на комунальні послуги;

75% – на вартість палива, надається будинкам, де немає централізованого опалення.

Якщо учасники бойових дій набули інвалідність, вони мають право на 100% знижки на комуналку.

Площа житла, на яку надається знижка, при розрахунках плати за опалення становить 21 метр квадратний опалювальної площі на кожну особу, яка постійно проживає у житловому приміщенні (будинку) і має право на знижку плати, та додатково 10,5 метра квадратних на сім'ю,

– йдеться у законі.

Зверніть увагу! Аби отримати таку знижку, учаснику бойових дій або його родичу (який має право на таку пільгу) потрібно звернутись у відповідальні органи. Зокрема, в ПФУ.