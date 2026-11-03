Провал детінізації: чому податкова недодала в бюджет майже 12 мільярдів

Осінні показники надходжень до державного бюджету виявилися далекими від очікувань Міністерства фінансів. Ситуація з ключовими зборами вказує на серйозні проблеми з виведенням бізнесу з тіні.

Скільки грошей недоотримала держава та хто винен

У жовтні 2026 року податкова служба перерахувала до загального фонду держбюджету 74,2 мільярда гривень, що на 11,9 мільярда менше за план Мінфіну. Найбільший недобір зафіксували за податком на додану вартість (ПДВ) та акцизами. Про такі невтішні результати повідомив народний депутат Данило Гетманцев у своєму телеграм-каналі.

Найбільше відставання від плану припало саме на ПДВ – держава недоотримала 11,7 мільярда гривень, або 32%. Надходження від акцизного податку також просіли на 7,1 мільярда гривень. Зокрема, лише на тютюнових виробах бюджет втратив 3,8 мільярда гривень очікуваних надходжень. Крім того, ще на 700 мільйонів гривень не виконано план з податку на доходи фізичних осіб (ПДФО).

Зверніть увагу! Фінансову діру частково компенсували надходження з інших джерел. Так, податок на прибуток підприємств перевищив план на 3,9 мільярда гривень, а рентна плата за користування надрами принесла додаткові 1,6 мільярда. Ще 1,8 мільярда гривень понад заплановане надійшло від частини чистого прибутку та дивідендів. Водночас у жовтні держава відшкодувала бізнесу 25,9 мільярда гривень ПДВ.

Чому ці цифри свідчать про системну проблему

Данило Гетманцев наголосив, що таке відхилення від плану не можна вважати простою технічною похибкою. "Цифри виконання – це не технічне відхилення, а діагноз", – зазначив депутат. За його словами, системна робота з детінізації економіки мала б давати результат передусім у ПДВ та акцизах, і саме на цих напрямках вона повністю провалена.

Недовиконання жовтневого плану суттєво погіршило загальні показники надходжень за січень-жовтень 2026 року. За цей період розпис Мінфіну не виконано вже на 40,8 мільярда гривень. Загалом до загального фонду державного бюджету надійшло понад 1,1 трильйона гривень податкових платежів, при цьому платникам відшкодували 196,8 мільярда гривень ПДВ.

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