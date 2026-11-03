Провал детинизации: почему налоговая недодала в бюджет почти 12 миллиардов

Сколько денег недополучило государство и кто в этом виноват

В октябре 2026 года налоговая служба перечислила в общий фонд госбюджета 74,2 миллиарда гривен, что на 11,9 миллиарда меньше плана Минфина. Наибольший недобор зафиксирован по налогу на добавленную стоимость (НДС) и акцизам. Об этих неутешительных результатах сообщил народный депутат Даниил Гетманцев в своем телеграм-канале.

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Наибольшее отставание от плана пришлось именно на НДС – государство недополучило 11,7 миллиарда гривен, или 32%. Поступления от акцизного налога также сократились на 7,1 миллиарда гривен. В частности, только по табачным изделиям бюджет потерял 3,8 миллиарда гривен ожидаемых поступлений. Кроме того, еще на 700 миллионов гривен не выполнен план по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ).

Обратите внимание! Финансовую дыру частично компенсировали поступления из других источников. Так, налог на прибыль предприятий превысил план на 3,9 миллиарда гривен, а рентная плата за пользование недрами принесла дополнительные 1,6 миллиарда. Еще 1,8 миллиарда гривен сверх плана поступило от части чистой прибыли и дивидендов. В то же время в октябре государство возместило бизнесу 25,9 миллиарда гривен НДС.

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Почему эти цифры свидетельствуют о системной проблеме

Даниил Гетманцев подчеркнул, что такое отклонение от плана нельзя считать простой технической погрешностью. "Цифры исполнения – это не техническое отклонение, а диагноз", – отметил депутат. По его словам, системная работа по детенизации экономики должна была давать результат прежде всего в сфере НДС и акцизов, и именно в этих направлениях она полностью провалена.

Невыполнение октябрьского плана существенно ухудшило общие показатели поступлений за январь–октябрь 2026 года. За этот период расписание Минфина не выполнено уже на 40,8 миллиарда гривен. В целом в общий фонд государственного бюджета поступило более 1,1 триллиона гривен налоговых платежей, при этом плательщикам возместили 196,8 миллиарда гривен НДС.

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