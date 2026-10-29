Российские атаки обходятся Украине в миллиарды: Корецкий назвал размер убытков

Сергей Корецкий назвал сумму ущерба от российских атак / Сергей Корецкий в Telegram
Масштабы разрушений, вызванных вражескими обстрелами, наносят удар по государственному бюджету Украины. Российские атаки на энергетику, связь и критически важную инфраструктуру уже обошлись почти в 8 миллиардов долларов.
Какой поддержки ожидают от Эстонии
Из-за этих разрушений государственная казна недополучает налоговые поступления, сообщил после телефонного разговора с премьер-министром Эстонии Кристеном Михалом премьер-министр Украины Сергей Корецкий.
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По словам Корецкого, в ходе беседы стороны обсудили двустороннее сотрудничество, поддержку Эстонией европейской интеграции Украины, а также вопрос о срочной финансовой помощи на следующий год.
Особое внимание стороны уделили энергетике и железнодорожному транспорту, в частности поставкам локомотивов для Укрзализныци.
На что Украина рассчитывает от партнеров
Также премьеры согласовали видение будущей Конференции по восстановлению Украины (URC-2027), которую в январе планируют провести в Таллинне.
Учитывая ситуацию и вызовы этой зимы, мы считаем важным, чтобы URC-2027 уделила особое внимание вопросам устойчивости Украины
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Глава украинского правительства подчеркнул, что международная конференция должна обеспечить не только обсуждение будущего восстановления, но и практическую поддержку Украины сегодня.
Поэтому конференция должна дать конкретный результат: практическую помощь и консолидированную поддержку со стороны партнеров уже сейчас
Он также поблагодарил Эстонию и лично Кристена Михала за последовательную поддержку Украины.
Напомним, в середине октября Корецкий заявлял, что из-за обстрелов исключительно критической инфраструктуры Украина рисковала недополучить около 1,5 миллиарда долларов налогов до конца 2026 года. В то же время потребность во внешнем финансировании на 2027 год превысила 52 миллиарда долларов.
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