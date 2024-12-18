Якою буде податкова соціальна пільга у 2025 році

З 1 січня 2025 року прожитковий мінімум для працездатних осіб становить 3 028 гривень. Це впливає на розмір податкової соціальної пільги, що відповідає половині прожиткового мінімуму.

Як нараховується податкова соціальна пільга

Податкова соціальна пільга (ПСП) – це сума, яка зменшує розмір доходу працівника при нарахуванні податку на доходи фізичних осіб, повідомляє 24 Канал з посиланням на Liga Zakon.

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Завдяки цьому знижується база для розрахунку ПДФО та, відповідно, сума самого податку.

Що важливо знати:

ПСП застосовується лише до доходів у вигляді заробітної плати (включаючи лікарняні, прирівняні до зарплати).

Пільга не поширюється на доходи за цивільно-правовими договорами або інші види доходів.

ПСП не використовується при розрахунку військового збору.

Розмір ПСП у 2025 році

Розмір податкової соціальної пільги складатиме 1 514 гривень, що відповідає 50% прожиткового мінімуму, визначеного законом на початок року.

Зауважте! Для деяких категорій працівників передбачено підвищені ставки ПСП у розмірі 100%, 150% або 200%.

Граничний дохід для застосування ПСП:

ПСП застосовується лише до доходів, що не перевищують визначеного рівня. Граничний дохід розраховується шляхом множення прожиткового мінімуму на 1,4 та округлення до найближчих 10 грн. У 2025 році ця межа становитиме 4 240 гривень:

3 028 гривень × 1,4 = 4 240 гривень.

Обмеження застосування:

Через низький граничний дохід, більшість працівників не зможуть скористатися ПСП, оскільки їхні зарплати зазвичай перевищують цей рівень. Наприклад, при зарплаті від 8 000 гривень ПСП вже не застосовується.

Що ще треба знати про податкову соціальну пільгу

ПСП доступна для працівників, які:

працюють на умовах неповного робочого часу;

не відпрацювали повну місячну норму робочого часу;

мають право на пільгу для утримання дітей.

ПСП не поширюється на:

доходи, що не є заробітною платою;

зарплату, отриману одночасно з іншими доходами з бюджету, такими як стипендії, грошове чи майнове забезпечення учнів, студентів, аспірантів, військовослужбовців тощо;

доходи самозайнятих осіб, які займаються підприємницькою діяльністю чи іншими незалежними професіями.

Важливо! Таким чином, якщо ви є фізичною особою-підприємцем і водночас працюєте за наймом, ПСП застосовується виключно до вашої заробітної плати за основним місцем роботи.