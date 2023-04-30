Податок з пенсії: у ПФУ розповіли, чи оподатковують виплати

Що стосується оподаткування щомісячних пенсійних виплат, які отримують українці, то всі знають – він не стягується. А от питання пенсії як благодійних внесків від меценатів потребує роз'яснень.

Благодійні внески як додаткова пенсія

За допомогою благодійних внесків пенсіонер може отримати більші пенсійні виплати, ніж зазвичай. Пожертви можуть робити як родичі, так і абсолютно чужі люди.

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Але аспект, котрий цікавить, як меценатів, так і пенсіонерів: чи потрібно буде сплачувати податок з таких виплат.

Чому пенсіонер отримує лише 70% від благодійного внеску

У ПФУ відповіли, що у ПКУ не передбачено включення благодійних пожертв юридичних та фізичних осіб до об'єкта оподаткування. Тобто жодних податків із пенсії не повинні брати ні з пенсіонера, ні з мецената.

У Пенсійному фонді також зауважили, попри те, що податок з пенсіонера та мецената не стягується, людина отримає лише 70% від суми. Інші 30% забере собі ПФУ та розподілить гроші між пенсіонерами, які отримують мінімальні виплати.

Але перед внесенням грошей меценат має зареєструватись в особистому кабінеті на порталі ПФУ. Зробити це можна за допомогою електронного підпису, Дія. Підпис або Bank ID.

Мінімальна пенсія в Україні прив'язана до прожиткового мінімуму. У 2023 році – це 2 093 гривень. Однак у березні українцям проіндексували виплати на 19,7%, тож наразі мінімальна пенсія в Україні складає 2 505,32 гривні.