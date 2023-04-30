Податок з пенсії: у ПФУ розповіли, чи оподатковують виплати
Джерело:НП
Що стосується оподаткування щомісячних пенсійних виплат, які отримують українці, то всі знають – він не стягується. А от питання пенсії як благодійних внесків від меценатів потребує роз'яснень.
Благодійні внески як додаткова пенсія
За допомогою благодійних внесків пенсіонер може отримати більші пенсійні виплати, ніж зазвичай. Пожертви можуть робити як родичі, так і абсолютно чужі люди.
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Але аспект, котрий цікавить, як меценатів, так і пенсіонерів: чи потрібно буде сплачувати податок з таких виплат.У ПФУ відповіли, що у ПКУ не передбачено включення благодійних пожертв юридичних та фізичних осіб до об'єкта оподаткування. Тобто жодних податків із пенсії не повинні брати ні з пенсіонера, ні з мецената.
Чому пенсіонер отримує лише 70% від благодійного внеску
У Пенсійному фонді також зауважили, попри те, що податок з пенсіонера та мецената не стягується, людина отримає лише 70% від суми. Інші 30% забере собі ПФУ та розподілить гроші між пенсіонерами, які отримують мінімальні виплати.
Але перед внесенням грошей меценат має зареєструватись в особистому кабінеті на порталі ПФУ. Зробити це можна за допомогою електронного підпису, Дія. Підпис або Bank ID.