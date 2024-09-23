Чи оподатковується пенсія в Україні та який податок пенсіонери не платять

В Україні податок на доходи фізичних осіб сплачується з усіх доходів, які отримує людина протягом року. Податкова ставка становить 15% від суми доходу, якщо він не перевищує десяти мінімальних зарплат, встановлених на початку року.

Чи оподатковуються пенсії в Україні

Згідно з Податковим кодексом України, якщо розмір пенсії перевищує три мінімальні зарплати на місяць, то сума перевищення підлягає оподаткуванню, повідомляють у Державній податковій службі України.

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Ставки податку складають 15% або 20%, залежно від суми перевищення. Водночас пенсія, що не перевищує зазначену межу, не оподатковується.

Важливо! Спочатку визначається загальна сума доходу, що підлягає оподаткуванню, а потім застосовуються відповідні ставки. Це також стосується заробітної плати, премій, компенсацій та інших виплат, отриманих за роботу або за цивільно-правовими договорами.

Які податки пенсіонери можуть не платити

Пенсіонери в Україні мають право на пільги, зокрема на звільнення від сплати земельного податку, незалежно від місця їх проживання. Це звільнення поширюється на земельні ділянки, які не перевищують встановлені норми:

До 2 гектарів для особистого сільського господарства.

До 0,01 гектара для індивідуальних гаражів.

До 0,10 гектара для дачного будівництва.

До 0,12 гектара для садівництва.

До 0,25 гектара для будівництва житлового будинку в селах.

До 0,15 гектара в селищах міського типу.

До 0,10 гектара в містах.

Важливо! Щоб скористатися пільгою, пенсіонер повинен подати заяву до відповідного органу разом із документами, що підтверджують право на пільгу, зокрема пенсійним посвідченням.