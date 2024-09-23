Облагаются ли налогом пенсии в Украине

Согласно Налоговому кодексу Украины, если размер пенсии превышает три минимальные зарплаты в месяц, то сумма превышения подлежит налогообложению, сообщают в Государственной налоговой службе Украины.

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Ставки налога составляют 15% или 20%, в зависимости от суммы превышения. В то же время пенсия, не превышающая указанный предел, не облагается налогом.

Важно! Сначала определяется общая сумма дохода, подлежащего налогообложению, а затем применяются соответствующие ставки. Это также касается заработной платы, премий, компенсаций и других выплат, полученных за работу или по гражданско-правовым договорам.

Какие налоги пенсионеры могут не платить

Пенсионеры в Украине имеют право на льготы, в частности на освобождение от уплаты земельного налога, независимо от места их проживания. Это освобождение распространяется на земельные участки, которые не превышают установленные нормы:

До 2 гектаров для личного сельского хозяйства.

До 0,01 гектара для индивидуальных гаражей.

До 0,10 гектара для дачного строительства.

До 0,12 гектара для садоводства.

До 0,25 гектара для строительства жилого дома в селах.

До 0,15 гектара в поселках городского типа.

До 0,10 гектара в городах.

Важно! Чтобы воспользоваться льготой, пенсионер должен подать заявление в соответствующий орган вместе с документами, подтверждающие право на льготу, в частности пенсионным удостоверением.