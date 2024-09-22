Документы для оформления пенсии
В Украине пенсионная система предусматривает три основных вида пенсионных выплат: по возрасту, по инвалидности и в связи с потерей кормильца, сообщают в ПФУ.
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Если оформление пенсии осуществляется офлайн, то бланк заявления об оформлении пенсионных выплат предоставляется работниками Пенсионного фонда Украины и заполняется при подаче документов. Онлайн это можно сделать через веб-портал ПФУ.
Поэтому, для выхода на пенсию по возрасту необходимо подать следующие документы:
- копию паспорта;
- справку о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (РНУКПП);
- трудовую книжку или другие документы, подтверждающие стаж работы;
- справку о заработной плате;
- документы, подтверждающие наличие особого статуса;
- документы о месте проживания или регистрации;
- две цветные фотографии размером 4 х 6 см для оформления пенсионного удостоверения;
- заявление на выплату пенсии через банк или почту и справку об открытии банковского счета или указание на желание получать пенсию на почте;
- заявление о назначении пенсии.
Обратите внимание! Размер пенсии по возрасту зависит от трудового стажа и взносов в Государственный бюджет. Возраст выхода на пенсию составляет 60, 63 или 65 лет, в зависимости от условий и стажа каждого гражданина.