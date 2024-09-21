Изменится ли пенсия по инвалидности

Осенью пенсии по инвалидности не будут расти. Выплата для лиц с III группой и в дальнейшем будет составлять 50% от возрастной, сообщает ПФУ.

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В страховой стаж для исчисления размера пенсии по возрасту, из которого исчисляется размер пенсии по инвалидности, кроме приобретенного страхового стажа засчитывается период со дня установления инвалидности до достижения возраста 60 лет,

– отмечается в сообщении ПФУ.

Также на пенсию по инвалидности влияет трудоустроено ли лицо. Сейчас установленные минимумы для людей с III группой следующие

если особа продолжает работать она должна получать не менее 2 093 гривен;

в случае, когда гражданин не работает, его пенсия по инвалидности не может быть меньше чем 2 520 гривен.

Обратите внимание! Для некоторых лиц такая пенсия увеличена. Речь идет о тех, кто получил инвалидность при определенных обстоятельствах. Например, из-за участия в военных действиях или вследствие аварии на ЧАЭС.