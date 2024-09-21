Чи зміниться пенсія по інвалідності

Восени пенсії по інвалідності не зростатимуть. Виплата для осіб з III групою і надалі складатиме 50% від вікової, повідомляє ПФУ.

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До страхового стажу для обчислення розміру пенсії за віком, з якого обчислюється розмір пенсії по інвалідності, крім набутого страхового стажу зараховується період із дня встановлення інвалідності до досягнення віку 60 років,

– зазначається у повідомленні ПФУ.

Також на пенсію по інвалідності впливає чи працевлаштована особа. Зараз встановлені мінімуми для людей з III групою такі

якщо особа продовжує працювати вона має отримувати щонайменше 2 093 гривень;

у випадку, коли громадянин не працює, його пенсія по інвалідності не може бути меншою ніж 2 520 гривень.

Зверніть увагу! Для деяких осіб така пенсія збільшена. Йдеться про тих, хто отримав інвалідність за певних обставин. Наприклад, через участь у військових діях або внаслідок аварії на ЧАЕС.