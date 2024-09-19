Как происходил процесс преодоления дефицита

Как сообщает Welt, во время встречи с жителями Оснабрюка министр экономики Германии Роберт Габек сообщил, что Германия находилась в кризисной ситуации более 2 лет. Причиной этого было сокращение, а затем и полное прекращение поставок российского газа.

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Роберт Габек Министр экономики Германии Отсутствие российского газа больше не ощущается. Дефицита газа больше нет.

Как отмечает Габек, уровень тревоги до сих пор не снят. Однако, худшие прогнозы не оправдались, Германия успешно реализует отопительный сезон. Единственный нюанс – стоимость газа.

Может быть так, что цена на газ будет, я бы сказал, умеренно выше, чем в доковидные годы, потому что газ из России был трубопроводным газом, а сжиженный газ нужно перевозить, его надо охлаждать, загружать на корабль и отправлять через океан. Это, как правило, делает его дороже,

– уточняет министр.

Напомним! Европа хочет получить компенсацию от "Газпрома" за невыполнение обязательств.