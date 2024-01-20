Податок 18% за поповнення картки: чи запровадять його в Україні

Наприкінці 2023 року в мережі з'явилися повідомлення про появу податку у розмірі 18% на банківські перекази. Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, Данило Гетманцев, пояснив, чи впровадять це в Україні.

Чи запровадять оподаткування в Україні

Відтак, в Україні не запроваджуватимуть оподаткування надходжень на картку фізичної особи в розмірі 18%.

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За словами Данила Гетманцева, інформація про те, що держава хоче, щоб громадяни за всі отримані на банківську картку доходи сплачували 18% податку — провокація.

Данило Гетманцев Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Жодного податку на перекази ми не плануємо вводити і не будемо вводити, безперечно. Ну, людина, яка хоч трошки, на рівні середньої школи знайома з фінансами, з оподаткуванням, вона розуміє, що податок із переказів у розмірі 18% — це якась абсолютно маячня, яка вб'є просто економіку.

Нагадаємо, що 28 грудня директор економічних програм аналітичного центру "Український інститут майбутнього" Анатолій Амелін повідомив у фейсбуці, що будь-які надходження на картку фізособи будуть оподатковуватись у розмірі 18%. А саме, що ця норма закладена у Нацстратегію доходів на 2024 рік.

Водночас Гетманцев зазначив, що мережею почали поширювати інформацію про цей податок, однак вона не відповідає дійсності.

Що відомо про нову систему оподаткування

Нагадаємо, що наприкінці грудня 2023 року в Україні було затверджено Національну стратегію доходів. Вона має стати ключовим елементом для зміцнення економіки та фінансової системи України.

Важливим завданням для досягнення цієї комплексної мети в рамках Стратегії передбачено створення надійної, прозорої та клієнтоорієнтованої системи у податковій і митній сферах, яка здатна забезпечити довіру громадян та бізнесу до державних інституцій,

– вказали в Мінфіні.

У відомстві також пояснили, що реалізація стратегії відбуватиметься послідовно: