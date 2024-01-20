Введут ли налогообложение в Украине

Следовательно, в Украине не будут вводить налогообложение поступлений на карточку физического лица в размере 18%.

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По словам Даниила Гетьманцева, информация о том, что государство хочет, чтобы граждане за все полученные на банковскую карту доходы платили 18% налога – провокация.

Даниил Гетманцев Председатель комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Ни налога на переводы мы не планируем вводить и не будем вводить бесспорно. Ну, человек, который хоть немного, на уровне средней школы знаком с финансами, с налогообложением, он понимает, что налог с переводов в размере 18% — это абсолютно бред, который убьет просто экономику.

Напомним, что 28 декабря директор экономических программ аналитического центра "Украинский институт будущего" Анатолий Амелин сообщил в Фейсбуке, что любые поступления на карточку физлица будут облагаться налогом в размере 18%. А именно, что эта норма заложена в Нацстратегии доходов на 2024 год.

В то же время Гетманцев отметил, что сетью начали распространять информацию об этом налоге, однако она не соответствует действительности.

Что известно о новой системе налогообложения

Напомним, что в конце декабря 2023 года в Украине было утверждено Национальную стратегия доходов. Она должна стать ключевым элементом укрепления экономики и финансовой системы Украины.

Важной задачей для достижения этой комплексной цели в рамках Стратегии предусмотрено создание надежной, прозрачной и клиентоориентированной системы в налоговой и таможенной сферах, способной обеспечить доверие граждан и бизнеса к государственным институтам,

– указали в Минфине.

В ведомстве также объяснили, что реализация стратегии будет проходить последовательно: