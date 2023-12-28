Стратегія на 2024-2030 роки
Стратегію розробив Мінфін спільно з іншими відомствами за активної участі представників бізнесу, а також за результатами проведених консультацій з міжнародними партнерами, зокрема МВФ, Світового банку, ОЕСР.
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Як зазначається, головна мета Стратегії охоплює важливі напрямки, які включають:
- посилення фіскальної спроможності України;
- адаптацію податкового та митного законодавства до стандартів ЄС;
- створення стимулів для післявоєнного відновлення та економічного зростання.
Важливим завданням для досягнення цієї комплексної мети в рамках Стратегії передбачено створення надійної, прозорої та клієнтоорієнтованої системи у податковій і митній сферах, яка здатна забезпечити довіру громадян та бізнесу до державних інституцій,
— вказали в Мінфіні.
Яким чином реалізовуватиметься стратегія
У відомстві пояснили, що реалізація стратегії відбуватиметься послідовно:
Загалом зі Стратегією Україна рухатиметься до створення міцної та прозорої фінансової системи, готової відповідати сучасним міжнародним вимогам,
— додали у Міністерстві фінансів.
- Спочатку заплановано внутрішню реформу податкових та митних органів, яка є ключовою для підготовки до подальших змін. Реформа полягає в обмеженні втручання контрольних органів у діяльність бізнесу через консолідацію даних і перехід на роботу зі знеособленою інформацією.
- Далі має відбутися відновлення рівня довіри платників податків до органів, що є критичним для успішності нових податкових ініціатив. Лише після цього буде запроваджено заходи податкової та митної політик.
Що саме передбачає документ
ФОПів та інших очікуватимуть наступні нововведення:
- для юросіб 3 і 4 групи — 3 роки перехідний період, коли ставка буде поступово збільшуватися до звичайного податку на прибуток. По завершенню юрособи не зможуть перебувати на спрощеній системі.
- для ФОПів 2 і 3 групи буде одна об'єднана група. Ставки будуть різні в проміжку від 3% для торгівлі до 17% для деяких послуг. Підіймати будуть поступово. Обов’язковий РРО.
- для ФОПів 1 групи буде скорочено перелік видів діяльності, крім того буде податок з отриманого доходу, а не фіксований.
- для фермерів-фізосіб 4 групи: для фізосіб база оподаткування буде розширена зі стартом оподаткування на основі масової оцінки землі.
- реєстрація та закриття ФОПа буде автоматично з відкриттям/закриттям банківського рахунку. Без окремої процедури реєстрації.
А також інші важливі моменти:
- перегляд системи пільг ПДВ: відповідно до вимог ЄС і гармонізація ставок до 2027 року. Стандартна ставка ПДВ не може бути нижче 15%. Винятки — дві знижені ставки (не нижче 5% і ще одна — менше 5%);
- підвищення акцизів на алкогольні напої (до 2028 року) та паливо і тютюнові вироби (до 2029-го) до мінімальних ставок ЄС;
- комплексний пакет заходів з оподаткування викидів вуглецю;
- скасування всіх підвищувальних і понижувальних коефіцієнтів до ставок ренти за користування радіочастотним ресурсом для стільникового зв’язку. Йдеться вже про 2024 рік;
- оподаткування непередбачуваних прибутків: обговорення принципів оподаткування надприбутків суб'єктів господарювання та оцінка можливого впливу цієї ініціативи на майбутню інвестпривабливість України;
- оновлені податки на нерухомість: моделлю може стати запровадження оподаткування нерухомого майна, виходячи з його оцінної вартості. Нова модель має запрацювати не раніше 2027−2028 років.