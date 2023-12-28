Стратегія на 2024-2030 роки

Стратегію розробив Мінфін спільно з іншими відомствами за активної участі представників бізнесу, а також за результатами проведених консультацій з міжнародними партнерами, зокрема МВФ, Світового банку, ОЕСР.

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Як зазначається, головна мета Стратегії охоплює важливі напрямки, які включають:

посилення фіскальної спроможності України;

адаптацію податкового та митного законодавства до стандартів ЄС;

створення стимулів для післявоєнного відновлення та економічного зростання.

Важливим завданням для досягнення цієї комплексної мети в рамках Стратегії передбачено створення надійної, прозорої та клієнтоорієнтованої системи у податковій і митній сферах, яка здатна забезпечити довіру громадян та бізнесу до державних інституцій,

— вказали в Мінфіні.

Яким чином реалізовуватиметься стратегія

У відомстві пояснили, що реалізація стратегії відбуватиметься послідовно:

Загалом зі Стратегією Україна рухатиметься до створення міцної та прозорої фінансової системи, готової відповідати сучасним міжнародним вимогам,

— додали у Міністерстві фінансів.

Спочатку заплановано внутрішню реформу податкових та митних органів, яка є ключовою для підготовки до подальших змін. Реформа полягає в обмеженні втручання контрольних органів у діяльність бізнесу через консолідацію даних і перехід на роботу зі знеособленою інформацією. Далі має відбутися відновлення рівня довіри платників податків до органів, що є критичним для успішності нових податкових ініціатив. Лише після цього буде запроваджено заходи податкової та митної політик.

Що саме передбачає документ

ФОПів та інших очікуватимуть наступні нововведення:

для юросіб 3 і 4 групи — 3 роки перехідний період, коли ставка буде поступово збільшуватися до звичайного податку на прибуток. По завершенню юрособи не зможуть перебувати на спрощеній системі.

для ФОПів 2 і 3 групи буде одна об'єднана група. Ставки будуть різні в проміжку від 3% для торгівлі до 17% для деяких послуг. Підіймати будуть поступово. Обов’язковий РРО.

для ФОПів 1 групи буде скорочено перелік видів діяльності, крім того буде податок з отриманого доходу, а не фіксований.

для фермерів-фізосіб 4 групи: для фізосіб база оподаткування буде розширена зі стартом оподаткування на основі масової оцінки землі.

реєстрація та закриття ФОПа буде автоматично з відкриттям/закриттям банківського рахунку. Без окремої процедури реєстрації.

А також інші важливі моменти: