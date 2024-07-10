Стає дешевше: як змінились ціни на продукти за рік
10 липня 2024, 17:37Читать новость на русском
Джерело:Держстат
Ціни на продукти змінились протягом року. Значна кількість товарів подешевшала.
Які продукти подешевшали
Червневі ціни на продукти у порівняні з показниками того року зменшились на 0,1%. Вартість деяких продуктів сильно знизилась.
Читайте також За лаштунками відключень: як енергетики вимикають світло та складають графіки
Зокрема, вартість овочів впала на 17,9%. Інші продукти подешевшали так:
- соняшникова олія стала дешевшою на 10,9%;
- цукор – на 11,5%;
- яйця – на 22,4%.
Що подорожчало найбільше
Масло зросло в ціні на 15,8%. Сильно подорожчав і сир, у тому числі м'який, – на 8,1%. Вартість інших продуктів зросла так:
- молоко подешевшало на 7,7%;
- хліб – на 7,4%;
- риба – 6,4%;
- фрукти – 6%;
- безалкогольні напої – 5,3%.
На деякі продукти ціна зросла незначно – менш ніж на 1%:
- макаронні вироби виросли в ціні на 0,9%;
- хлібопродукти – 0,8%;
- м'ясо та м'ясопродукти – 0,4%.