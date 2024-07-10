Як і хто обмежує споживання
Як повідомляється, диспетчерський центр "Укренерго" визначає, скільки черг треба включити одночасно у всіх регіонах, щоб компенсувати дефіцит енергії в системі. Це необхідно для запобігання масштабних аварійних ситуацій, тому центр повинен забезпечити баланс між рівнем споживання та наявною енергією у системі.
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Знаючи обсяг дефіциту, "Укренерго" визначає кількість споживачів, які повинні бути відключені обленерго в кожному регіоні одночасно. Обленерго також встановлює тривалість кожної черги та визначає, коли саме відключати групу споживачів, щоб перейти до наступної черги.
Що таке дефіцит?Дефіцит – це нестача електроенергії в системі, коли рівень споживання значно перевищує обсяг виробленої українськими станціями електроенергії та імпортованої з ЄС. Також зростання споживання електроенергії через літню спеку впливає на дефіцит потужності в системі.
Як зрозуміти, скільки не буде світла
Протягом доби обленерго відповідальні за розподіл навантаження і формування графіків відключень для кожного регіону.Коли обленерго застосовують одну чергу графіків відключень, це означає, що обмеження триває 4 години щодня.
Якщо застосовуються дві черги, то обмеження триває 8 годин щодня. При трьох чергах обмеження становлять 12 годин на добу, а при чотирьох чергах – перевищують 12 годин.