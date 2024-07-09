Зруйновані підстанції

Від зруйнованих підстанцій живилася вся інфраструктура лікарні, проте вдалося заживити по тимчасовій схемі ті приміщення лікарні, які потребують цього. Про це розповів виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук.

Читайте також: У Києві відновили дві третини генерувальних потужностей, які постраждали внаслідок атак Росії

Якщо говорити про Охматдит – на території цієї лікарні було дві підстанції, вони повністю зруйновані. Від них живилася вся інфраструктура лікарні, тому вчора ми оперативно надавали допомогу у встановленні мобільних трансформаторних підстанцій, для того, щоб заживити по тимчасовій схемі ті приміщення лікарні, які потребують цього, вони працювали вчора на генераторах там, певні приміщення заживлювали,

– розповів Сахарук.

За словами Сахарука, потрібно буде відновлювати як підстанції, так і багато обладнання, оскільки це була інфраструктура лікарні. Етапи відновлення будуть визначатися у співпраці з місцевою владою.