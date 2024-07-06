Про це заявив заступник голови Київської міської державної адміністрації. Петро Пантелєєв зазначив, що в процесі відновлення енергооб'єктів Києва застосовують найсучасніші європейські технології. Триває постачання необхідного потужного обладнання.

Читайте також Відновлення енергетики України: коли можливо запустити знищені об'єкти та за якої важливої умови

У Києві відновили більшу частину генерувальних потужностей

Заступник голови КМДА наголосив, що столичні енергооб'єкти зазнали більш ніж десяток обстрілів, внаслідок чого було виведено з ладу понад половину генерувальних потужностей.

Проведено колосальну роботу і зараз дві третини – відновлено. Важливо те, що застосовуються найсучасніші європейські технології й обладнання. У результаті, енергетичні об'єкти міста, що будувалися переважно в радянський період, отримують модернізацію і стають набагато ефективнішими,

– зазначив Пантелєєв.

Додав, що проєкти відновлення та модернізації стали частиною концепції "Енергетичне відновлення: шлях до розподільної когенерації".

Ми плануємо децентралізувати систему виробництва електроенергії й тепла, побудувавши ТЕЦ малої й середньої потужності,

– повідомив посадовець.

Крім того, місто розвиває кластер автономності об'єктів в умовах можливої відсутності електроенергії. Адже без цього якісна підготовка до зими неможлива, наголосив заступник голови КМДА.

"Наприклад, всі лікарні міста оснащені генераторами, також понад сто котелень системи централізованого опалення мають генератори, 175 бюветів також можуть бути оперативно підключені до джерел автономного живлення. Зараз збільшуємо кількість мобільних пересувних котелень", – розповів посадовець.

Зазначив, що саме в межах проєкту "Реформування сектора централізованого теплопостачання в Україні" встановлюють сонячні панелі в медзакладах Києва.

Пантелеєв нагадав, що у Києві близько 11 тисяч багатоповерхівок, значна частина яких має інженерне обладнання, що залежить від електроенергії. Зокрема, це насоси систем водопостачання, опалення, ліфти тощо.

За словами посадовця, місто розробило і реалізує 4 програми, як інструменти для будинкових громад зі встановлення резервного живлення.

"Це програма співфінансування енергоефективних заходів 70/30, програма співфінансування ремонтів, програма компенсації коштів за придбання альтернативного живлення і програма надання пільгових кредитів. На сьогодні вже понад 1000 будинкових громад взяли участь у таких програмах і виконали енергоефективні заходи", – зазначив заступник голови КМДА.