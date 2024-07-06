Об этом заявил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации. Петр Пантелеев отметил, что в процессе восстановления энергообъектов Киева применяют самые современные европейские технологии. Продолжается поставка необходимого мощного оборудования.

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В Киеве восстановили большую часть генерирующих мощностей

Заместитель председателя КГГА отметил, что столичные энергообъекты подверглись более чем десяток обстрелов, в результате чего было выведено из строя более половины генерирующих мощностей.

Проведена колоссальная работа и сейчас две трети – восстановлено. Важно то, что применяются самые современные европейские технологии и оборудование. В результате, энергетические объекты города, строившиеся преимущественно в советский период, получают модернизацию и становятся гораздо более эффективными,

– отметил Пантелеев.

Добавил, что проекты восстановления и модернизации стали частью концепции "Энергетическое восстановление: путь к распределительной когенерации".

Мы планируем децентрализовать систему производства электроэнергии и тепла, построив ТЭЦ малой и средней мощности,

– сообщил чиновник.

Кроме того, город развивает кластер автономности объектов в условиях возможного отсутствия электроэнергии. Ведь без этого качественная подготовка к зиме невозможна, отметил заместитель председателя КГГА.

"Например, все больницы города оснащены генераторами, также более ста котельных системы централизованного отопления имеют генераторы, 175 бюветов также могут быть оперативно подключены к источникам автономного питания. Сейчас увеличиваем количество мобильных передвижных котельных", – рассказал чиновник.

Отметил, что именно в рамках проекта "Реформирование сектора централизованного теплоснабжения в Украине" устанавливают солнечные панели в медучреждениях Киева.

Пантелеев напомнил, что в Киеве около 11 тысяч многоэтажек, значительная часть которых имеет инженерное оборудование, зависящее от электроэнергии. В частности, это насосы систем водоснабжения, отопления, лифты и тому подобное.

По словам чиновника, город разработал и реализует 4 программы, как инструменты для домовых общин по установлению резервного питания.

"Это программа софинансирования энергоэффективных мероприятий 70/30, программа софинансирования ремонтов, программа компенсации средств за приобретение альтернативного питания и программа предоставления льготных кредитов. На сегодня уже более 1000 домовых общин приняли участие в таких программах и выполнили энергоэффективные мероприятия", – отметил заместитель председателя КГГА.