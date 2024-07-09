Разрушенные подстанции

От разрушенных подстанций питалась вся инфраструктура больницы, однако удалось запитать по временной схеме те помещения больницы, которые нуждаются в этом. Об этом рассказал исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.

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Если говорить об Охматдете – на территории этой больницы было две подстанции, они полностью разрушены. От них питалась вся инфраструктура больницы, поэтому вчера мы оперативно оказывали помощь в установлении мобильных трансформаторных подстанций, для того, чтобы запитать по временной схеме те помещения больницы, которые нуждаются в этом, они работали вчера на генераторах там, определенные помещения запитывали,

– рассказал Сахарук.

По словам Сахарука, нужно будет восстанавливать как подстанции, так и много оборудования, поскольку это была инфраструктура больницы. Этапы восстановления будут определяться в сотрудничестве с местными властями.