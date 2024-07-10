Які продукти подешевшали

Червневі ціни на продукти у порівняні з показниками того року зменшились на 0,1%. Вартість деяких продуктів сильно знизилась.

Читайте також За лаштунками відключень: як енергетики вимикають світло та складають графіки

Зокрема, вартість овочів впала на 17,9%. Інші продукти подешевшали так:

  • соняшникова олія стала дешевшою на 10,9%;
  • цукор – на 11,5%;
  • яйця – на 22,4%.

Що подорожчало найбільше

Масло зросло в ціні на 15,8%. Сильно подорожчав і сир, у тому чилі м'який, – на 8,1%. Вартість інших продуктів зросла так:

  • молоко подешевшало на 7,7%;
  • хліб – на 7,4%;
  • риба – 6,4%;
  • фрукти – 6%;
  • безалкогольні напої – 5,3%.

На деякі продукти ціна зросла незначно – менш ніж на 1%:

  • макаронні вироби виросли в ціні на 0,9%;
  • хлібопродукти – 0,8%;
  • м'ясо та м'ясопродукти – 0,4%.