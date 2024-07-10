Какие продукты подешевели
Июньские цены на продукты по сравнению с показателями того года уменьшились на 0,1%. Стоимость некоторых продуктов сильно снизилась.
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В частности, стоимость овощей упала на 17,9%. Другие продукты подешевели так:
- подсолнечное масло стало дешевле на 10,9%;
- сахар – на 11,5%;
- яйца – на 22,4%.
Что подорожало больше всего
Масло выросло в цене на 15,8%. Сильно подорожал и сыр, в том чили мягкий, – на 8,1%. Стоимость других продуктов выросла так:
- молоко подешевело на 7,7%;
- хлеб – на 7,4%;
- рыба – 6,4%;
- фрукты – 6%;
- безалкогольные напитки – 5,3%.
На некоторые продукты цена выросла незначительно – менее чем на 1%:
- макаронные изделия выросли в цене на 0,9%;
- хлебопродукты – 0,8%;
- мясо и мясопродукты – 0,4%.