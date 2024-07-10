Какие продукты подешевели

Июньские цены на продукты по сравнению с показателями того года уменьшились на 0,1%. Стоимость некоторых продуктов сильно снизилась.

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В частности, стоимость овощей упала на 17,9%. Другие продукты подешевели так:

  • подсолнечное масло стало дешевле на 10,9%;
  • сахар – на 11,5%;
  • яйца – на 22,4%.

Что подорожало больше всего

Масло выросло в цене на 15,8%. Сильно подорожал и сыр, в том чили мягкий, – на 8,1%. Стоимость других продуктов выросла так:

  • молоко подешевело на 7,7%;
  • хлеб – на 7,4%;
  • рыба – 6,4%;
  • фрукты – 6%;
  • безалкогольные напитки – 5,3%.

На некоторые продукты цена выросла незначительно – менее чем на 1%:

  • макаронные изделия выросли в цене на 0,9%;
  • хлебопродукты – 0,8%;
  • мясо и мясопродукты – 0,4%.