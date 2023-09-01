Підвищення тарифів на газ: чи чекати українцям здорожчання комуналки

"Нафтогаз" обслуговує 98% споживачів в Україні, керівництво компанії пояснило, що буде з тарифами на цей опалювальний сезон. Вірогідно, комунальні платежі для українців не зміняться.

Як зміняться тарифи на газ

Голова "Нафтогазу" – Олексій Чернишов у телемарафоні пояснив, як зміняться тарифи для підприємств та рядових споживачів, повідомляє 24 Канал. За словами очільника компанії, ціна на газ залишиться на довоєнному рівні.

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Олексій Чернишов Голова "Нафтогазу" Мушу заспокоїти наших споживачів. Ціна на газ залишається стабільною. Для наших постійних споживачів, домогосподарств – це 7,96 гривень. Тобто та, яка була минулого року.

А от тепловиробники будуть купувати газ за ціною 7,42 гривні за кубометр.

Уряд прийняв відповідну постанову, якою продовжив дію ПСО. Таким чином, газ за обсягом поставлятиметься за ціною 7,42 тисячі для підприємств ТКЕ,

– уточнює Чернишов

Попри поширений міф про те, що Україна не в змозі самостійно забезпечити свої потреби, Чернишов наголошує на тому, що газу в країні більш ніж достатньо. Станом на зараз, закуповувати сировину у партнерів немає потреби. На додаток, є ймовірність, що Україна матиме надлишок газу у своїх сховищах.

Тарифи на газ в Україні зараз

Хоча "Нафтогаз" і обслуговує більшість споживачів, інші компанії-регулятори також мають значний сектор впливу. Сума ваших комунальних прямо залежить від постачальника.

Визначте регулятора відповідно до вашої адреси. Назву компанії можна дізнатися в інтернеті або побачити на старих платіжках.