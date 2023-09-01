Хто може отримати 10 пенсій одразу

До заступниці начальника ГУ Пенсійного фонду України в Київській області Олени Зорки звернулася українка з питанням про одноразову грошову допомогу.

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Я ВПО й працюю вчителем. Маю 43 роки неперервного стажу. Зараз працюю в Києві, до того жила в нині тимчасово окупованій Чаплинці. Оформила пенсію за віком у травні цього року. Але мені не нарахували одноразову грошову допомогу в розмірі десяти пенсій у зв’язку з тим, що немає можливості надати всі документи. Я не можу їх отримати з окупованої території. Вимагають надати довідку про грошові нарахування до 2000 року по кожному періоду праці. Як мені бути в цій ситуації й чи є можливість вирішити це питання?

– спитала вона.

Вона відповіла, що для того, щоб отримати допомогу, треба виконати наступні умови:

наявність 30 років страхового стажу на посадах, робота на яких дає право на призначення пенсії за вислугу років. Факт роботи (з виключенням періодів перебування у відпустках по догляду за дитиною, додаткових відпустках без збереження заробітної плати тощо) має бути підтверджений документально;

робота має тривати в закладах та установах державної або комунальної форми власності;

на день досягнення пенсійного віку особа має перебувати на посаді, що дає право на виплату грошової допомоги.

Якщо умови виконані та після сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування станом на дату ухвалення рішення про призначення пенсії – виплати нарахують.

Зверніть увагу! Довідка про заробітну плату за період до 1 липня 2000 року потрібна для збільшення призначеного розміру пенсії, але вона не впливає на право щодо нарахування грошової допомоги.

Підвищення пенсій для українців призупинили

Нині середня пенсія в Україні становить – 5 311 гривень. Тобто за рік вона зросла на 20%, це 874 гривні. Проте не усі отримали таку велику надбавку. Ті, хто вийшов на заслужений відпочинок у 2020-22 роках, додали лише близько 100 гривень. У Мінсоцполітики пояснили, що їх виплати й так на достатньому рівні.

Загалом ситуація з виплатами виглядає наступним чином:

1,1 мільйона осіб (10,4%) – отримують понад 10 тисяч гривень;

2,45 мільйона осіб (23,2%) – від 5 до 10 тисяч гривень;

1,59 мільйона осіб (15%) – від 4 до 5 тисяч гривень;

2,24 мільйона осіб (21,3%) – від 3 до 4 тисяч гривень;

3,1 мільйона осіб (42,7%) – від 2 до 3 тисяч гривень;

63,6 тисячі осіб (0,7%) – до 2 тисяч гривень.

Поки що процес підвищень пенсій для українців поставили на паузу, ймовірно до 2024 року.