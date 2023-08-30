Підвищення пенсій для українців призупинили

За даними ПФУ середня пенсія в Україні станом на липень 2023 року – 5 311 гривень. Тобто за рік вона зросла на 20%, це 874 гривні.

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Нагадаємо! Якби не обмеження на підвищення пенсій у 1 500 гривень, українці змогли б отримувати ще більші суми.

Проте не усі отримали велику надбавку до виплат. Наприклад для тих, хто вийшов на заслужений відпочинок у 2020-22 роках, додали лише близько 100 гривень. У Міністерстві соціальної політики пояснили, що їх виплати й так на достатньому рівні.

Нині процес підвищень пенсій для українців поставили на паузу, ймовірно до 2024 року.

Що змінилося для пенсіонерів за рік

За рік в Україні зменшилася кількість пенсіонерів до 10,5 мільйонів осіб (на 223 тисячі), проте тих, хто отримує високі виплати навпаки побільшало.

Ситуація з виплатами склалася наступним чином:

1,1 мільйона осіб (10,4%) – отримують понад 10 тисяч гривень;

2,45 мільйона осіб (23,2%) – від 5 до 10 тисяч гривень;

1,59 мільйона осіб (15%) – від 4 до 5 тисяч гривень;

2,24 мільйона осіб (21,3%) – від 3 до 4 тисяч гривень;

3,1 мільйона осіб (42,7%) – від 2 до 3 тисяч гривень;

63,6 тисячі осіб (0,7%) – до 2 тисяч гривень.

Остання категорія, це люди, які перебувають на повному утриманні держави, наприклад у будинках для осіб похилого віку. Основна частина виплат іде на їх утримання, а решта безпосередньо в руки.