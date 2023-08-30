Кому держава заборгувала значні виплати

Оксана Жолнович розповіла, що у держави є борг перед пенсіонерами, які проживають на територіях, що заражені внаслідок ЧАЕС. Така пенсія становить від 1 до 3 мінімальних зарплат по Україні і її не виплачують уже 5 років і продовжуватиме зростати.

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Нагадаємо! Ці виплати регулюються законом "Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи". Дію статі 39 цього закону, яка і відповідає за нарахування виплат, припинили, але у 2018 році її знову розблокували. Саме тому сформувався великий борг.

Міністерка соцполітики пояснила, що у держави немає коштів, щоб покрити такі витрати, тому ситуація не скоро вирішиться.

Оксана Жолнович Міністерка соціальної політики України Це величезна сума, яка порівнюється з річним обсягом допомоги для всіх внутрішньо переміщених осіб в Україні… Потрібно розуміти, що великі доплати або досить великі доплати сьогодні Україна не має змоги здійснювати з урахуванням і військової, і економічної ситуації.

Скоріше за все ці виплати не будуть здійснені й після війни. Жолнович розповіла, що вважає такі виплати необґрунтованими.

Йдеться не про пенсіонерів-ліквідаторів, не про постраждалих пенсіонерів, а про людей, які умовно все життя пропрацювали у Львівській області, а під пенсію купують будиночок на Житомирщині, переселяються та подають заявку на виплату цієї пенсії,

– пояснила вона.

До слова, солідарну пенсію на цих територіях продовжують стабільно сплачувати.

Хто в Україні отримує найвищі пенсії

На розмір пенсії українців впливають страховий стаж та зарплата, яку вони отримували. Таким чином, щоб мати виплати на старости 10 000 гривень, потрібно вже зараз заробляти 40 000 гривень.

Найбільші пенсії за віком зараз отримують:

науковці;

держслужбовці;

вище військове командування;

митники;

силовики;

судді та прокурори;

народні депутати.

Вони отримують спеціальні пенсії, де враховано близько 80% від їх заплати.