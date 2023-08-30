Кому государство задолжало значительные выплаты

Оксана Жолнович рассказала, что у государства есть долг перед проживающими на территориях пенсионерами, зараженными вследствие ЧАЭС. Такая пенсия составляет от 1 до 3 минимальных зарплат по Украине и ее не выплачивают уже 5 лет и будет расти.

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Напомним! Эти выплаты регулируются законом "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы". Действие статьи 39 этого закона, которое и отвечает за начисление выплат, прекратили, но в 2018 году его снова разблокировали. Вот почему сформировался большой долг.

Министр соцполитики пояснила, что у государства нет средств, чтобы покрыть такие расходы, поэтому ситуация не скоро разрешится.

Оксана Жолнович Министерство социальной политики Украины Это огромная сумма, которая сравнивается с годовым объемом помощи всем внутренне перемещенным лицам в Украине… Нужно понимать, что большие доплаты или достаточно большие доплаты сегодня Украина не имеет возможности осуществлять с учетом и военной, и экономической ситуации.

Скорее всего, эти выплаты не будут осуществлены и после войны. Жолнович рассказала, что считает такие выплаты необоснованными.

Речь идет не о пенсионерах-ликвидаторах, не о пострадавших пенсионерах, а о людях, которые условно всю жизнь проработали во Львовской области, а под пенсию покупают домик на Житомирщине, переселяются и подают заявку на выплату этой пенсии,

– объяснила она.

Кстати, солидарную пенсию на этих территориях продолжают стабильно платить.

Кто в Украине получает самые высокие пенсии

На размер пенсии украинцев влияют страховой стаж и зарплата, которую они получали. Таким образом, чтобы получить выплаты на старосты 10 000 гривен, нужно уже сейчас зарабатывать 40 000 гривен.

Наибольшие пенсии по возрасту сейчас получают:

ученые;

госслужащие;

высшее военное командование;

таможенники;

силовики;

судьи и прокуроры;

народные депутаты.

Они получают специальные пенсии, где учтено около 80% от их оплаты.