Кому государство задолжало значительные выплаты
Оксана Жолнович рассказала, что у государства есть долг перед проживающими на территориях пенсионерами, зараженными вследствие ЧАЭС. Такая пенсия составляет от 1 до 3 минимальных зарплат по Украине и ее не выплачивают уже 5 лет и будет расти.
Читайте также Пенсия свыше 10 тысяч гривен: как получать такие выплаты
Министр соцполитики пояснила, что у государства нет средств, чтобы покрыть такие расходы, поэтому ситуация не скоро разрешится.
Это огромная сумма, которая сравнивается с годовым объемом помощи всем внутренне перемещенным лицам в Украине… Нужно понимать, что большие доплаты или достаточно большие доплаты сегодня Украина не имеет возможности осуществлять с учетом и военной, и экономической ситуации.
Скорее всего, эти выплаты не будут осуществлены и после войны. Жолнович рассказала, что считает такие выплаты необоснованными.
Речь идет не о пенсионерах-ликвидаторах, не о пострадавших пенсионерах, а о людях, которые условно всю жизнь проработали во Львовской области, а под пенсию покупают домик на Житомирщине, переселяются и подают заявку на выплату этой пенсии,
– объяснила она.
Кстати, солидарную пенсию на этих территориях продолжают стабильно платить.
Кто в Украине получает самые высокие пенсии
На размер пенсии украинцев влияют страховой стаж и зарплата, которую они получали. Таким образом, чтобы получить выплаты на старосты 10 000 гривен, нужно уже сейчас зарабатывать 40 000 гривен.
Наибольшие пенсии по возрасту сейчас получают:
- ученые;
- госслужащие;
- высшее военное командование;
- таможенники;
- силовики;
- судьи и прокуроры;
- народные депутаты.
Они получают специальные пенсии, где учтено около 80% от их оплаты.