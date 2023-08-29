Хто в Україні отримує найвищі пенсії

У ПФУ заявили, щоб отримувати пенсію не менш ніж 10 000 гривень, в українців має бути зарплата понад 40 000 гривень. На розмір пенсії безпосередньо впливає кількість стажу.

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Варто врахувати, що найбільші пенсії, за вислугою років, зараз отримують:

науковці;

держслужбовці;

вище військове командування;

митники;

силовики;

судді та прокурори;

народні депутати.

Ці спеціалісти отримують спецпенсії. Раніше їх розмір склада 80% від доходу, зараз ця сума визначається окремо для кожної спеціальності.

Стипендія для пенсіонерів

Деякі пенсіонери мають право на стипендії. Йдеться про жителів столиці, які досягли 60-річчного віку, про це повідомила Київська міська рада. Хто саме отримує виплати:

тренери та інші фахівці фізичної культури, що активно розвивали сферу фізичної культури в Україні;

спортсмени, які зайняли місця – з 1 по 6 на Олімпійських, Паралімпійських та Дефлімпійських іграх;

переможці та призери змагань всеукраїнського чи міжнародного рівнів.

Завдяки цим виплатам, розмір пенсії стає більшим.

Розмір пенсій в Україні зараз

Пенсійні виплати в Україні залишаються на достатньо невисокому рівні:

0,6% українців отримують пенсію 1 227,80 гривень;

29, 5% – від 2 001 до 3 000 гривень;

21,3% – від 3 001 до 4 000 гривень;

15% – від 4 001 до 5 000 гривень;

23,2% – від 5 001 до 10 000 гривень;

10,4% – понад 10 000 гривень.

Тобто, багато українців мають пенсію менш ніж 3 тисячі гривень.