Чи підвищать мінімальну пенсію

Раніше рівень прожиткового мінімуму підвищували двічі на рік: з 1 липня та 1 грудня. Проте цього року зростання не передбачено. Ситуація така:

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на дітей віком від 6 до 18 років – 2 833 гривень;

для працездатних осіб – 2 684 гривень;

для осіб, які втратили працездатність – 2 093 гривень.

Експерт з питань соціальної політики Андрій Павловський розповів для 24 Каналу, що прожитковий мінімум для непрацюючих осіб – це і є мінімальна пенсія в Україні. Тобто вона так і залишатиметься на рівні майже 2 100 гривень, до кінця року.

Андрій Павловський Експерт з питань соціальної політики Уряд завжди закон про бюджет закладав 4 рази. Тобто поквартально змінювався розмір прожиткового мінімум у бік його збільшення. Але зараз через війну та викликану нею економічну ситуацію в країні такої можливості у держави немає.

Нагадаємо! У березні пенсії проіндексували на 19,7%. Для розрахунку була взята основа пенсії, без додаткових надбавок. Розмір доплат становив від 100 до 1 500 гривень.

Ті кому не нарахували надбавки у березні мали їх отримати цього місяця. Мовиться про колишніх держслужбовців, чорнобильців, науковців та інших пенсіонерів, які вийшли на пенсію за спеціальними законами.

Як підвищили пенсію у липні

У липні проіндексували виплати для пенсіонерів, які вийшли на відпочинок за спеціальними законами. Загалом це торкнулося 19 419 осіб, а середня сума підвищення складала – 1 021 гривню.

Загалом виплати підвищили наступним чином: