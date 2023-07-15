Чи підвищать мінімальну пенсію
Раніше рівень прожиткового мінімуму підвищували двічі на рік: з 1 липня та 1 грудня. Проте цього року зростання не передбачено. Ситуація така:
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- на дітей віком від 6 до 18 років – 2 833 гривень;
- для працездатних осіб – 2 684 гривень;
- для осіб, які втратили працездатність – 2 093 гривень.
Експерт з питань соціальної політики Андрій Павловський розповів для 24 Каналу, що прожитковий мінімум для непрацюючих осіб – це і є мінімальна пенсія в Україні. Тобто вона так і залишатиметься на рівні майже 2 100 гривень, до кінця року.
Уряд завжди закон про бюджет закладав 4 рази. Тобто поквартально змінювався розмір прожиткового мінімум у бік його збільшення. Але зараз через війну та викликану нею економічну ситуацію в країні такої можливості у держави немає.
Ті кому не нарахували надбавки у березні мали їх отримати цього місяця. Мовиться про колишніх держслужбовців, чорнобильців, науковців та інших пенсіонерів, які вийшли на пенсію за спеціальними законами.
Як підвищили пенсію у липні
У липні проіндексували виплати для пенсіонерів, які вийшли на відпочинок за спеціальними законами. Загалом це торкнулося 19 419 осіб, а середня сума підвищення складала – 1 021 гривню.
Загалом виплати підвищили наступним чином:
- 16 989 пенсіонерів за Законом України "Про державну службу" – на 1 046,70 гривні;
- 659 пенсіонерів за Законом України "Про статус народного депутата України" – на 1 450,98 гривні;
- 1 574 пенсіонерів за Законом України "Про службу в органах місцевого самоврядування" – на 634,89 гривні;
- 197 пенсіонерів за Законом України "Про наукову і науково-технічну діяльність" – на 422,51 гривні.