Повысят ли минимальную пенсию

Ранее уровень прожиточного минимума повышался дважды в год: с 1 июля по 1 декабря. Однако в этом году рост не предусмотрен. Ситуация такова:

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на детей от 6 до 18 лет – 2 833 гривен;

для трудоспособных лиц – 2684 гривен;

для лиц, потерявших трудоспособность – 2093 гривен.

Эксперт по вопросам социальной политики Андрей Павловский рассказал для 24 Канала, что прожиточный минимум для неработающих лиц – это и есть минимальная пенсия в Украине. То есть она так и будет оставаться на уровне почти 2 100 гривен, до конца года.

Андрей Павловский Эксперт по социальной политике Правительство всегда закон о бюджете закладывало 4 раза. То есть поквартально изменялся размер прожиточного минимума в сторону его увеличения. Но сейчас из-за войны и вызванной ею экономической ситуации в стране такой возможности у государства нет.

Напомним! В марте пенсии проиндексировали на 19,7%. Для расчета взята основа пенсии, без дополнительных надбавок. Размер доплат составил от 100 до 1500 гривен.

Те кому не насчитали надбавки в марте должны были получить их в этом месяце. Речь идет о бывших госслужащих, чернобыльцах, ученых и других пенсионерах, которые вышли на пенсию по специальным законам.

Как повысили пенсию в июле

В июле проиндексировали выплаты для пенсионеров, вышедших на отдых по специальным законам. В общей сложности это коснулось 19 419 человек, а средняя сумма повышения составляла – 1 021 гривну.

В целом выплаты повысили следующим образом: