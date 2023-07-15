Повысят ли минимальную пенсию
Ранее уровень прожиточного минимума повышался дважды в год: с 1 июля по 1 декабря. Однако в этом году рост не предусмотрен. Ситуация такова:
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- на детей от 6 до 18 лет – 2 833 гривен;
- для трудоспособных лиц – 2684 гривен;
- для лиц, потерявших трудоспособность – 2093 гривен.
Эксперт по вопросам социальной политики Андрей Павловский рассказал для 24 Канала, что прожиточный минимум для неработающих лиц – это и есть минимальная пенсия в Украине. То есть она так и будет оставаться на уровне почти 2 100 гривен, до конца года.
Правительство всегда закон о бюджете закладывало 4 раза. То есть поквартально изменялся размер прожиточного минимума в сторону его увеличения. Но сейчас из-за войны и вызванной ею экономической ситуации в стране такой возможности у государства нет.
Те кому не насчитали надбавки в марте должны были получить их в этом месяце. Речь идет о бывших госслужащих, чернобыльцах, ученых и других пенсионерах, которые вышли на пенсию по специальным законам.
Как повысили пенсию в июле
В июле проиндексировали выплаты для пенсионеров, вышедших на отдых по специальным законам. В общей сложности это коснулось 19 419 человек, а средняя сумма повышения составляла – 1 021 гривну.
В целом выплаты повысили следующим образом:
- 16 989 пенсионеров по Закону Украины "О государственной службе" – на 1046,70 гривны;
- 659 пенсионеров по Закону Украины "О статусе народного депутата Украины" – на 1450,98 гривны;
- 1574 пенсионеров по Закону Украины "О службе в органах местного самоуправления" - на 634,89 гривны;
- 197 пенсионеров по Закону Украины "О научной и научно-технической деятельности" – на 422,51 гривны.