Повысят ли минимальную пенсию

Ранее уровень прожиточного минимума повышался дважды в год: с 1 июля по 1 декабря. Однако в этом году рост не предусмотрен. Ситуация такова:

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  • на детей от 6 до 18 лет – 2 833 гривен;
  • для трудоспособных лиц – 2684 гривен;
  • для лиц, потерявших трудоспособность – 2093 гривен.

Эксперт по вопросам социальной политики Андрей Павловский рассказал для 24 Канала, что прожиточный минимум для неработающих лиц – это и есть минимальная пенсия в Украине. То есть она так и будет оставаться на уровне почти 2 100 гривен, до конца года.

Андрей Павловский

Эксперт по социальной политике

Правительство всегда закон о бюджете закладывало 4 раза. То есть поквартально изменялся размер прожиточного минимума в сторону его увеличения. Но сейчас из-за войны и вызванной ею экономической ситуации в стране такой возможности у государства нет.

Те кому не насчитали надбавки в марте должны были получить их в этом месяце. Речь идет о бывших госслужащих, чернобыльцах, ученых и других пенсионерах, которые вышли на пенсию по специальным законам.

Как повысили пенсию в июле

В июле проиндексировали выплаты для пенсионеров, вышедших на отдых по специальным законам. В общей сложности это коснулось 19 419 человек, а средняя сумма повышения составляла – 1 021 гривну.

В целом выплаты повысили следующим образом:

  • 16 989 пенсионеров по Закону Украины "О государственной службе" – на 1046,70 гривны;
  • 659 пенсионеров по Закону Украины "О статусе народного депутата Украины" – на 1450,98 гривны;
  • 1574 пенсионеров по Закону Украины "О службе в органах местного самоуправления" - на 634,89 гривны;
  • 197 пенсионеров по Закону Украины "О научной и научно-технической деятельности" – на 422,51 гривны.