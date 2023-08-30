Повышение пенсий для украинцев приостановили

По данным ПФУ, средняя пенсия в Украине по состоянию на июль 2023 года – 5 311 гривен. То есть, за год она выросла на 20%, это 874 гривны.

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Напомним! Если бы не ограничение на повышение пенсий в 1500 гривен, украинцы смогли бы получать еще большие суммы.

Однако не все получили большую прибавку к выплатам. Например, для тех, кто вышел на заслуженный отдых в 2020-22 годах, добавили только около 100 гривен. В Министерстве социальной политики объяснили, что их выплаты и так на достаточном уровне.

Сейчас процесс повышения пенсий для украинцев поставили на паузу, вероятно, до 2024 года.

Что изменилось для пенсионеров за год

За год в Украине уменьшилось количество пенсионеров до 10,5 миллионов человек (на 223 тысячи), однако получающих высокие выплаты наоборот увеличилось.

Ситуация с выплатами сложилась следующим образом:

1,1 миллиона человек (10,4%) – получают более 10 тысяч гривен;

2,45 миллиона человек (23,2%) – от 5 до 10 тысяч гривен;

1,59 миллиона человек (15%) – от 4 до 5 тысяч гривен;

2,24 миллиона человек (21,3%) – от 3 до 4 тысяч гривен;

3,1 миллиона человек (42,7%) – от 2 до 3 тысяч гривен;

63,6 тысячи человек (0,7%) – до 2 тысяч гривен.

Последняя категория, это люди, которые находятся на полном содержании государства, например в домах престарелых. Основная часть выплат идет на их содержание, а остальная часть непосредственно в руки.