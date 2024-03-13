Овочі дорожче, а горілка дешевше: як змінились ціни у 2024 році

У лютому вартість значної кількості продуктів зменшилась. Зокрема знизилась ціна на деякі овочі та м'ясо.

Як змінилась ціна на їжу у лютому

Темп зростання споживчих цін знизився. Зараз цей показник – 4,3%.

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Ціна на деяку продукцію продовжує знижуватись. Наприклад, вартість гречки впала на 3,1% і склала в середньому 28 гривень за кілограм. Подешевшали і інші крупи.

Також знизилась ціна на яйця – на 2,8%, до 49,6 гривні за десяток. Свинина стала дешевшою на 2,7%, зараз вона коштує в середньому 179,8 гривні за кілограм.

А от овочі подорожчали. Найбільше зросла ціна на:

картоплю – на 6% – до 22,8 гривні за кілограм;

буряки – на 5,9% – до 17,1 гривні за кілограм.

Виросла ціна і на яблука. Вони почали коштувати дорожче на 5,1%, зараз їхня середня вартість – 23,2 гривні за кілограм.

Як змінилась ціна на алкоголь

Протягом лютого 2024 року значна частина алкоголю подешевшала. Зараз ціна цієї продукції така:

горілка – 117,8 гривні за 0,5 літра – подешевшала на 0,2%;

столові вина українського виробництва – 110,5 гривень за 0,7 літра – 0,7%.

А от пиво зросло в ціні на 0,3%. Пляшка 0,5 літра тепер коштує в середньому 31,9 гривні.

Подорожчали і сигарети преміум-класу – на 2,4%. Тепер їхня ціна сягає 100,1 гривні за пачку.