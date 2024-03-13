Українці регулярніше донатять на ЗСУ

У дослідженні "Споживацькі настрої українців у другий рік повномасштабного вторгнення" зазначено, що 33% опитаних донатять систематично. Від початку повномасштабного вторгнення цей показник зріс на 13%.

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Зауважте! Також зросла кількість українців, які регулярно донатять з-за кордону – із 17% до 38%.

Разом з тим, 70% споживачів й досі бойкотують виробників товарів/продавців, які не залишили ринок країни-агресора.

Українці найбільше довіряють зборам коштів від знайомих, друзів та колег. Їх підтримують понад 75% опитаних, а середня сума пожертви становить 147 гривень.

Друге місце за рівнем довіри посідають великі благодійні фонди, такі як "Повернись живим", фонд Сергія Притули, а також збори Лачена (Ігоря Лаченкова), на них донатять майже 71% респондентів. На державні збори (такі як UNITED24) донатить теж значна частина населення – понад 60%, при цьому розмір середнього донату становить 121 гривні,

– пишуть у Deloitte.

Зауважте! В опитуванні взяло участь понад 1 000 жителів України віком від 18 років, які користуються смартфонами. Його проводили з 13 до 28 листопада 2023 року.