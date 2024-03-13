Проблема цін та конкуренції

За даними аналітиків товарного ринку Kpler, обсяги експорту всіх видів вугілля у лютому склали 8,48 мільйона метричних тонн, що трохи більше, ніж було у січні. Втім, до цього незначного приросту було шість місяців постійного зниження, а експорт у лютому був на 21,6% менший, ніж у лютому 2023 року.

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Після повномасштабного вторгнення і введення санкцій, російські виробники вугілля перейшли на ринки Азії. Пік експорту морського вугілля з Росії до Азії досяг 14,69 мільйона тонн у квітні минулого року. Більшу частину зростання забезпечило збільшення поставок до Індії — другого за величиною імпортера вугілля у світі після Китаю.

Цікаво! Росія змогла захопити частку ринку в Індії завдяки суттєвим знижкам, особливо на теплове вугілля, яке переважно використовується для виробництва електроенергії. Однак російському тепловому вугіллю стає важче конкурувати за ціною з аналогічними сортами від провідних азійських експортерів — Індонезії та Австралії, а також Південної Африки.

Як знизився експорт

Експорт російського теплового вугілля до Індії знизився до 557 935 тонн у лютому, з 1,06 мільйона у січні, що стало найнижчим місяцем з листопада 2022 року.

Цікаво! Торгівля вугіллям між портами Росії в Європі та Індією може зазнати складнощів через атаки на судна в Червоному морі.

Водночас російський експорт вугілля для металургії в Азію зіткнувся з проблемами: у лютому обсяг поставок скоротився до 1,73 мільйона тонн, що є мінімумом з серпня 2021 року і менше, ніж 2,32 мільйона тонн у січні.

До слова! Експорт російського металургійного вугілля морем до Китаю у лютому досяг 587 751 тонни, що більше, ніж 576 435 тонн у січні, але ці показники є найнижчими з грудня 2021 року і суттєво нижчими за максимум у 2,13 мільйона тонн у березні 2023 року, повідомляє агентство.