Проблема цін та конкуренції
За даними аналітиків товарного ринку Kpler, обсяги експорту всіх видів вугілля у лютому склали 8,48 мільйона метричних тонн, що трохи більше, ніж було у січні. Втім, до цього незначного приросту було шість місяців постійного зниження, а експорт у лютому був на 21,6% менший, ніж у лютому 2023 року.
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Після повномасштабного вторгнення і введення санкцій, російські виробники вугілля перейшли на ринки Азії. Пік експорту морського вугілля з Росії до Азії досяг 14,69 мільйона тонн у квітні минулого року. Більшу частину зростання забезпечило збільшення поставок до Індії — другого за величиною імпортера вугілля у світі після Китаю.
Як знизився експорт
Експорт російського теплового вугілля до Індії знизився до 557 935 тонн у лютому, з 1,06 мільйона у січні, що стало найнижчим місяцем з листопада 2022 року.
Водночас російський експорт вугілля для металургії в Азію зіткнувся з проблемами: у лютому обсяг поставок скоротився до 1,73 мільйона тонн, що є мінімумом з серпня 2021 року і менше, ніж 2,32 мільйона тонн у січні.