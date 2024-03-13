Проблема цен и конкуренции
По данным аналитиков товарного рынка Kpler, объемы экспорта всех видов угля в феврале составили 8,48 миллиона метрических тонн, что немного больше, чем было в январе. Впрочем, до этого незначительного прироста было шесть месяцев постоянного снижения, а экспорт в феврале был на 21,6% меньше, чем в феврале 2023 года.
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После полномасштабного вторжения и введения санкций, российские производители угля перешли на рынки Азии. Пик экспорта морского угля из России в Азию достиг 14,69 миллиона тонн в апреле прошлого года. Большую часть роста обеспечило увеличение поставок в Индию - второго по величине импортера угля в мире после Китая.
Как снизился экспорт
Экспорт российского теплового угля в Индию снизился до 557 935 тонн в феврале, с 1,06 миллиона в январе, что стало самым низким месяцем с ноября 2022 года.
В то же время российский экспорт угля для металлургии в Азию столкнулся с проблемами: в феврале объем поставок сократился до 1,73 миллиона тонн, что является минимумом с августа 2021 года и меньше, чем 2,32 миллиона тонн в январе.