Проблема цен и конкуренции

По данным аналитиков товарного рынка Kpler, объемы экспорта всех видов угля в феврале составили 8,48 миллиона метрических тонн, что немного больше, чем было в январе. Впрочем, до этого незначительного прироста было шесть месяцев постоянного снижения, а экспорт в феврале был на 21,6% меньше, чем в феврале 2023 года.

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После полномасштабного вторжения и введения санкций, российские производители угля перешли на рынки Азии. Пик экспорта морского угля из России в Азию достиг 14,69 миллиона тонн в апреле прошлого года. Большую часть роста обеспечило увеличение поставок в Индию - второго по величине импортера угля в мире после Китая.

Интересно! Россия смогла захватить долю рынка в Индии благодаря существенным скидкам, особенно на тепловой уголь, который преимущественно используется для производства электроэнергии. Однако российскому тепловому углю становится труднее конкурировать по цене с аналогичными сортами от ведущих азиатских экспортеров - Индонезии и Австралии, а также Южной Африки.

Как снизился экспорт

Экспорт российского теплового угля в Индию снизился до 557 935 тонн в феврале, с 1,06 миллиона в январе, что стало самым низким месяцем с ноября 2022 года.

Интересно! Торговля углем между портами России в Европе и Индией может испытать сложности из-за атаки на суда в Красном море.

В то же время российский экспорт угля для металлургии в Азию столкнулся с проблемами: в феврале объем поставок сократился до 1,73 миллиона тонн, что является минимумом с августа 2021 года и меньше, чем 2,32 миллиона тонн в январе.

К слову! Экспорт российского металлургического угля морем в Китай в феврале достиг 587 751 тонны, что больше, чем 576 435 тонн в январе, но эти показатели являются самыми низкими с декабря 2021 и существенно ниже максимум в 2,13 миллиона тонн в марте 2023, сообщает агентство.