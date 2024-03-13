Украинцы регулярнее донатят на ВСУ
В исследовании "Потребительские настроения украинцев во второй год полномасштабного вторжения" указано, что 33% опрошенных донатят систематически. С начала полномасштабного вторжения этот показатель вырос на 13%.
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Вместе с тем, 70% потребителей до сих пор бойкотируют производителей товаров/продавцов, которые не оставили рынок страны-агрессора.
Украинцы больше всего доверяют сборам средств от знакомых, друзей и коллег. Их поддерживают более 75% опрошенных, а средняя сумма пожертвования составляет 147 гривен.
Второе место по уровню доверия занимают крупные благотворительные фонды, такие как "Вернись живым", фонд Сергея Притулы, а также сборы Лачена (Игоря Лаченкова), на них донатят почти 71% респондентов. На государственные сборы (такие, как UNITED24) донатит тоже значительная часть населения – более 60%, при этом размер среднего доната составляет 121 гривну,
– пишут в Deloitte.