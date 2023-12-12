Як за рік змінились ціни на продукти: що подорожчало найбільше

З початку повномасштабного вторгнення, ціни на більшість продуктів значно зросли. З часом ситуація змінювалась, вартість деяких товарів навіть почала знижуватись.

Що відбувається з цінами

Експертка Тетяна Попович зазначає, що з початку повномасштабної війни, ціни на продукти зросли в 1,3 – 1,5 раза, повідомляє 24 Канал. При цьому, цьогоріч поступово збільшувалась вартість птиці, свинини, яєць та молочних продуктів.

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Тетяна Попович Керівник відділу маркетингу оптового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" Є ряд позитивних тенденцій у секторі плодоовочевої фреш групи, деякі товари виявилися доступнішими. Зокрема, це стосується класичного борщового набору. Відтак за останній рік вартість цих овочів знизилася на 60 – 65%.

Попович зазначає, що торік овочевий борщовий набір коштував від 80 до 90 гривень, уже у цьому році ця сума варіюється від 52 до 62 гривні. Експертка зазначає, що коливання цін відбувалися внаслідок зовнішнього впливу, зокрема підриву Каховської ГЕС і імовірного дефіциту врожаю.

Місцеві виробники інших регіонів виявилися ефективними компенсаторами завдяки збільшенню власних врожаїв. Ціни на вітчизняні фрукти та овочі впродовж сезону залишалися стабільними із незначними коливаннями. Винятком стала лише цибуля, яка цього року подорожчала на 8 – 10% порівняно із минулим роком через зменшення обсягів врожаю,

– повідомляє Попович

Як змінювались ціни на продукти, відповідно до статистики Держстату:

Молоко за 1 літр восени коштувало 36,6 гривні, це на 2 гривні більше ніж у січні цього ж року;

Курячі тушки протягом 2023 року стали дорожчими на 10 гривень і зараз мають ціну до 91 гривні за кілограм;

Свинина коштує 202 гривні за кілограм, у січні її ціна була 168 гривень;

Морожена риба за 2023 рік стала дорожче на 6 гривень і тепер має ціну 162 гривні за кілограм;

Сметана за кілограм почала коштувати 100 гривень, тобто за 2023 рік її ціна зросла на 5 гривень.

Цікаво, що яйця у жовтні 2023 року в середньому коштували 48,75 гривні. При цьому у січні цей показник становив 63,12 гривні.