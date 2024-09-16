Ціни на сигарети в Україні зростуть через нові акцизні ставки

В Україні суттєво зросте ставка акцизу на сигарети вже у 2025 році. Важливо, що нові ставки будуть зафіксовані не в гривнях, а в євро.

Як піднімуть акциз на сигарети

У 2025 році специфічна ставка акцизу на сигарети з фільтром та без фільтра зросте на 23,4%. Тепер акциз становитиме 58 євро за 1000 штук, тоді як наразі він складає 47 євро. Про це йдеться у пояснювальній записці до проєкту бюджету на 2025 рік.

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Мінімальне податкове зобов'язання зі сплати акцизного податку зросте на 23,9% — з 63,45 до 78 євро за 1000 одиниць продукції. А з 1 жовтня 2024 року ставки акцизного податку будуть розраховуватися в євро, а не в гривнях.

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Відтак, такі зміни передбачають додаткові надходження в розмірі 27,1 мільярда гривень. Зокрема, підвищення ставок акцизного податку на тютюнові вироби принесе 22,6 мільярда гривень, а податок на додану вартість від розширення бази оподаткування (через підвищення акцизних ставок) — ще 4,5 мільярда гривень.