Для кого з українців подорожчає комуналка з 1 серпня

У червні зріс тариф на електроенергію для населення. У липні підвищення вартості ЖКП не відбувалось.

Як зміниться розмір комуналки

З 1 серпня розмір тарифів для більшості населення не зміниться. Зокрема, вартість електроенергії залишатиметься на рівні 4,32 гривні за кіловат-годину.

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Тарифи на газ також не зазнають змін. Побутові споживачі постачальника останньої надії – "Нафтогазу" і надалі платитимуть 7,96 гривні за кубометр.

Абоненти інших регуляторів матимуть тарифи від 7,70 до 9,90 гривні за кубометр.

Тарифи на газ "зафіксовані" до травня 2025 року.

Деякі споживачі усе ж матимуть збільшення платіжок, через зростання тарифу на воду. Йдеться про жителів певних районів Київської області.

Абоненти КП "Микулічі" відчують збільшення вартості не тільки централізованого постачання холодної води, а і водовідведення. Тепер тарифи для них виглядатимуть так: