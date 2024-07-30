Як зміниться розмір комуналки

З 1 серпня розмір тарифів для більшості населення не зміниться. Зокрема, вартість електроенергії залишатиметься на рівні 4,32 гривні за кіловат-годину.

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Тарифи на газ також не зазнають змін. Побутові споживачі постачальника останньої надії – "Нафтогазу" і надалі платитимуть 7,96 гривні за кубометр.

Абоненти інших регуляторів матимуть тарифи від 7,70 до 9,90 гривні за кубометр.

Зверніть увагу! Тарифи на газ "зафіксовані" до травня 2025 року.

Деякі споживачі усе ж матимуть збільшення платіжок, через зростання тарифу на воду. Йдеться про жителів певних районів Київської області.

Абоненти КП "Микулічі" відчують збільшення вартості не тільки централізованого постачання холодної води, а і водовідведення. Тепер тарифи для них виглядатимуть так: