Якою буде ціна куба газу з 1 січня 2025 року

Вартість газу для побутових споживачів не змінюється протягом останніх декількох років. Ціна на куб залежить першочергово від компанії, що надає послуги.

Як зміниться вартість газу для побутових споживачів у 2025

Тариф на газ для побутових споживачів буде незмінним до кінця теперішнього опалювального сезону, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Нафтогаз".

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Нагадаємо! Зараз в Україні діє мораторій на підвищення тарифу на газ для побутових споживачів.

Більшість українських споживачів зараз обслуговує "Нафтогаз" (понад 90%). Саме ця компанія виступила постачальником останньої наді (ПОН).

Олексій Чернишов Колишній очільник групи "Нафтогаз" В умовах війни та складної ситуації в економіці ми маємо підтримати українців. Нагадаю, що наша компанія забезпечує газом понад 12 мільйонів сімей. І всім їм ми наразі гарантуємо наявність ресурсу та фіксовану ціну на рік уперед.

У "Нафтогазі" зараз встановлено тариф для побутових споживачів – 7,96 гривні за кубометр. У інших компаній вартість газу дещо відрізняється:

Зауважте! Тариф на доставку газу це окремий платіж.